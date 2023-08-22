أسعار السمك اليوم الثلاثاء 22-8-2023 بالأسواق.. «اعرف البلطي بكام»

شهدت أسعار السمك اليوم الثلاثاء 22-8-2023 في الأسواق والمحلات استقرارًا، وتحديدًا سمك البلطي الذي يُقبل عليه الكثير من المواطنين، حيث تستعرض «الوطن» أسعار السمك وفقًا ما أعلنته بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات بمجلس الوزراء، في آخر تحديث لها بشأن أسعار السمك.

أسعار الأسماك في مصر اليوم

وتنقسم أسعار الأسماك في مصر كالتالي:

- جمبري وسط: الكيلو بـ 194 جنيهات.

- جمبري صغير: الكيلو بـ 130 جنيها.

- جمبري ممتاز: الكيلو بـ 257 جنيها.

- وقار: الكيلو بـ 170 جنيها.

- القاروص: الكيلو بـ 140 جنيها.

- المرجان ممتاز: الكيلو بـ 129 جنيها.

- الكابوريا: الكيلو بـ 96 جنيها.

- فيليه بلطي: الكيلو بـ 128 جنيها.

- قشر بياض: الكيلو بـ 95 جنيها.

- بياض ممتاز: الكيلو بـ 99 جنيها.

- سبيط: الكيلو بـ 200 جنيه.

- المرجان وسط: الكيلو بـ 97 جنيها.

أسعار السمك البلطي

- البلطي ممتاز: الكيلو بـ 79 جنيها.

- البلطي وسط: الكيلو بـ 70 جنيها.

- البلطي صغير: الكيلو بـ 56 جنيها.

أسعار الأسماك المجمدة في مصر

- السردين المجمد: الكيلو بـ 50 جنيها.

- الماكريل المجمد: الكيلو بـ 67 جنيها.

أسعار سمك البوري

- بوري وسط: الكيلو بـ 114 جنيها.