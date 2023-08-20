أسعار السمك اليوم الأحد 20-8-2023 في سوق العبور

حالة من الاستقرار تشهدها أسعار الأسماك الیوم الأحد 20-8-2023 في الأسواق، وتراوح متوسط سعر البلطي بين 68 و78 جنيها، وسعر البلطي الصغير بين 65 و67 جنيها، والفيليه بلطي بين 40 و200 جنيه، وبياض أملس بلدي بين 60 و100 جنيه، والبياض الأملس الخليجي وبحيرة ناصر بين 30 و50 جنيها، وفقا للموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار السمك البلطي

وتراوحت أسعار السمك البلطي الیوم الأحد 20-8-2023 بين 68 و78 جنيها، وسعر البلطي الصغير 65 و67 جنيها، والمكرونة السويسي من 60 لـ90 جنيها.

أسعار الأسماك في سوق العبور

واستقرت أسعار الأسماك في سوق العبور الیوم الأحد 20-8-2023 بين 70 و110 جنيهات قشر بياض.

- أسعار القراميط شيلان بين 30 إلى 50 جنيها.

- سعر الثعابين بين 50 إلى 250 جنيها.

- أسعار المكرونة السويسي بين 60 إلى 90 جنيها.

أسعار الأسماك في مصر الیوم

- أسعار المرجان المجمد الأحد 20-8-2023 بين 20 إلى 30 جنيها.

- أسعار الدنيس بين 100 إلى 160 جنيها.

أسعار الأسماك المجمدة في مصر

وسجلت أسعار الأسماك المجمدة في مصر اليوم الأحد 20-8-2023 حالة من الاستقرار، وتراوح سعر المكرونة المجمدة بين 30 إلى 40 جنيها، ووصل سعر المرجان المجمد بين 40 إلى 50 جنيها، وسجل سعر البربون المجمد بين 25 إلى 35 جنيها.

أسعار سمك البوري

وتراوحت أسعار سمك البوري الیوم الأحد 20-8-2023، بين 80 و110 جنيهات، والبوري الصغير بين 60 و70 جنيها.