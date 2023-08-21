أسعار السمك اليوم الاثنين 21-8-2023 في سوق العبور

حالة من الاستقرار تشهدها أسعار الأسماك الیوم الاثنين 21-8-2023 في الأسواق، وتراوح متوسط سعر البلطي بين 68 و78 جنيها، وسعر البلطي الصغير بين 65 و67 جنيها، والفيليه بلطي بين 40 و200 جنيه، وبياض أملس بلدي بين 60 و100 جنيه، والبياض الأملس الخليجي وبحيرة ناصر بين 30 و50 جنيها، وفقا للموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار السمك البلطي

وتراوحت أسعار السمك البلطي الیوم الاثنين 21-8-2023 بين 68 و78 جنيها، وسعر البلطي الصغير 65 و67 جنيها، والمكرونة السويسي من 60 لـ90 جنيها.

أسعار الأسماك في سوق العبور

واستقرت أسعار الأسماك في سوق العبور الیوم الإثنين 21-8-2023 بين 70 و110 جنيهات قشر بياض.

- أسعار القراميط شيلان بين 30 و50 جنيها.

- سعر الثعابين بين 50 و250 جنيها.

- أسعار المكرونة السويسي بين 60 و90 جنيها.

أسعار الأسماك في مصر الیوم

- أسعار المرجان المجمد اليوم تراوحت بين 20 و30 جنيها.

- أسعار الدنيس بين 100 إلى 160 جنيها.

وتراوح سعر المكرونة المجمدة بين 30 و40 جنيها، ووصل سعر المرجان المجمد بين 40 و50 جنيها، وسجل سعر البربون المجمد بين 25 و35 جنيها.