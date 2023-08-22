النائب علاء عابد: انضمام مصر لمجموعة «بريكس» خطوة مهمة لدعم الاقتصاد

أكد علاء عابد، نائب رئيس البرلمان العربي ورئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أهمية قمة بريكس بجنوب إفريقيا، والتي تضم دولا تمثل تكتلا اقتصاديا مهما، إذ تقدمت مصر بطلب للانضمام للمجموعة ما يحقق فائدة كبيرة للاقتصاد المصري.

بريكس تكتل اقتصادي كبير

وأضاف «عابد» في تصريحات لـ«الوطن»، أن قمة مجموعة دول بريكس تسعى لترسيخ دورها في النظام الاقتصادي العالمي، إذ تناقش عددا كبيرا من الملفات بحضور أكثر من 40 رئيس دولة وحكومة، بالإضافة إلى قادة دول المجموعة التي تضم كلا من البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، حيث تسعى المجموعة منذ تأسيسها عام 2009 للتحول إلى قوة اقتصادية عالمية على غرار دول مجموعة السبع الصناعية.

وأوضح أن انضمام مصر والسعودية إلى المجموعة إضافة كبيرة، لذا تعد على رأس الملفات التي تناقشها القمة، مضيفا أن القمة تناقش اعتماد عملة موحدة بين دول المجموعة بعد ارتفاع أسعار الفائدة والآثار السلبية للحرب الروسية الأوكرانية التي أدت إلى أزمة اقتصادية لدول العالم، وتأثرت بها الدول في المنطقة وإفريقيا، ومن بينها مصر، بشكل كبير، ما يساعد على زيادة حجم التبادل التجاري بين دول المجموعة.

تحركات مصرية لدعم الاقتصاد

وأكد أن مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تتحرك في كل الاتجاهات مع تحرك مباشر من الرئيس السيسي إقليميا وعالميا، لدعم الاقتصاد المصري مع استعادة مصر مكانتها العالمية والإقليمية، خاصة أن مجموعة بريكس تضم دولا تمتلك ربع اقتصاد العالم.