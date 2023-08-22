أخبار أمريكا: بايدن يتفقد حرائق هاواي وترامب يستعد لتسليم نفسه لسجن بجورجيا

شهدت الولايات المتحدة، خلال الساعات الـ24 الماضية، عدة أحداث كان أهمهما زيارة الرئيس الأمريكي جزيرة «ماوي» بولاية هاواي في المحيط الهادي، لتفقد آثار حرائق الغابات، وتسليم ترامب لنفسه لسجن «فولتون» بولاية جورجيا، بعد غد الخميس.

ونرصد في التقرير التالي، ما حدث خلال زيارة الرئيس الأمريكي الحالي لولاية هاواي.

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إنه كاد أن يفقد زوجته جيل وسيارته وقطته في حريق اندلع منذ 15 عاما في منزله، مضيفا في كلمة ألقاها للسكان المحليين، في هاواي، التي وصل إليها بعد الحرائق المدمرة في جزيرة «ماوي»، إن جراء ضرب البرق للمنزل، كادت أن يفقد زوجتي، وسيارته 67 كورفيت وقطة، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

وشهدت «جزيرة ماوي» في ولاية هاواي الأمريكية، حريق غابات في 9 أغسطس الجاري، امتد سريعا إلى مدينة «لاهاينا» السياحية التي احترقت بالكامل، فيما اسفرت الحرائق عن مصرع 114 شخصا، فيما أدرجت السلطات أكثر من 1000 شخص في عداد المفقودين.

اندلاع حريق بسيط بمنزل بايدن في 2004

وفي عام 2004، اندلع حريق بسيط في منزل جو بايدن، الذي كان سناتورا في ذلك الوقت، وقالت وسائل إعلام أمريكية، إن برقا ضرب منزل السناتور جوز بايدن، في ديلاوير وسط البلاد، مما أدى إلى نشوب حريق صغير في المطبخ، مشيرة إلى أن جيل استدعت رجال الإطفاء، وتمت السيطرة عليه في 20 دقيقة.

وأمس الاثنين، وصل جو بايدن، برفقة جيل زوجته إلى «مطار كاهولوي» وكان في استقبالهما حاكم هاواي جوش جرين، فيما حمل أشخاص على طول طريق موكب الرئيس الأمريكي، أشخاص يحملون ملصقات تحمل لغة بذيئة وشعارات مؤيدة للرئيس السابق دونالد ترامب.

تفتيش ترامب وأخذ بصمات أصابعه

وفي إطار الاتهامت التي يواجهها ترامب في ولاية جورجيا الواقعة في جنوب شرق الولايات المتحدة، لتغيير نتائج الانتخابات الرئاسية عام 2020 في الولاية، سيسلم رئيس الإدارة الأمريكية السابق، نفسه لـ«سجن فولتون»، بعد غد الخميس، وفقا لما ذكرته مصادر لشبكة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية.

ومن المتوقع وصول الرئيس الأمريكي السابق، إلى «سجن فولتون» بولاية جورجيا، للخضوع لإجراءات الاعتقال، فيما قالت وسائل إعلام، إن دونالد ترامب، سيتم تفتيشه وأخذ بصمات أصابعه، وسيتعين عليه دفع كفالة قدرها 200 ألف دولار مقابل إطلاق سراحه، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.