الرئيس الأمريكي عن تحقيقات قضية هانتر نجله: اسألوا وزارة العدل

رفض الرئيس الأمريكي جو بايدن، التعليق على التحقيقات في القضية التي يتهم فيها نجله هانتر بالتهرب الضريبي، مشيرا خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس وزراء اليباني، فوميو كيشيدا اليابان والرئيس الكوري الجنوبي، «يون سيوك يول»، في منتجع «كامب ديفيد»، إلى عدم وجود أي تعليقات.

وفي وقت سابق، عين وزير العدل الأمريكي، ميريك جارلاند، المدعي الفيدرالي لولاية ديلاوير، ديفيد فايس، كمستشار خاص للإشراف على التحقيق مع هانتر نجل الرئيس الأمريكي جو بايدن، المتهم بالتهرب الضريبي، حيث لم يدفع ما مجموعه 100 ألف دولار من الضرائب في عامي 2017 و2018.

Joe Biden on the Hunter Biden special counsel appointment: "I have no comment on any investigation that's going on." pic.twitter.com/KqXSG3nang