الرئيس الأمريكي عن تحقيقات قضية هانتر نجله: اسألوا وزارة العدل

رفض الرئيس الأمريكي جو بايدن، التعليق على التحقيقات في القضية التي يتهم فيها نجله هانتر بالتهرب الضريبي، مشيرا خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس وزراء اليباني، فوميو كيشيدا اليابان والرئيس الكوري الجنوبي، «يون سيوك يول»، في منتجع «كامب ديفيد»، إلى عدم وجود أي تعليقات.

تعيينمستشار خاص للإشراف على التحقيق مع هانتر

وفي وقت سابق، عين وزير العدل الأمريكي، ميريك جارلاند، المدعي الفيدرالي لولاية ديلاوير، ديفيد فايس، كمستشار خاص للإشراف على التحقيق مع هانتر نجل الرئيس الأمريكي جو بايدن، المتهم بالتهرب الضريبي، حيث لم يدفع ما مجموعه 100 ألف دولار من الضرائب في عامي 2017 و2018.

Joe Biden on the Hunter Biden special counsel appointment: "I have no comment on any investigation that's going on." pic.twitter.com/KqXSG3nang — RNC Research (@RNCResearch) August 18, 2023

وخضع هانتر في وقت سابق، للتحقيق في «الكونجرس»، بشأن الصفقات التجارية، التي أبرمها في الصين وأوكرانيا وأماكن أخرى، أثناء وبعد فترة عمل والده كنائب للرئيس الأمريكي، في الفترة من 2009 حتى 2017، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

وأضاف الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أن هذا السؤال يجب طرحه على وزارة العدل. ووجه بايدن نقدا لاذعا لرئيس البلاد السابق دونالد ترامب، إن سياسة «سياسة أمريكا أولا» التي ابتعدت عن بقية العالم جعلت الولايات المتحدة أضعف وليس أقوى، وفقا لما ذكرته شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية.

بايدن: الولايات المتحدة قوية مع حلفائها وتحالفاتها

وأضاف بايدن، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس وزراء اليابن فوميو كيشيدا والرئيس الكوري الجنوبي، «يون سيوك يول»، أنه ليس هناك الكثير، إن كان هناك شيء يتفق عليه، مع سلفه في السياسة الخارجية، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة قوية مع حلفائها وتحالفاتها.