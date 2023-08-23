اليوم.. طلاب الثانوية العامة يؤدون امتحاني الفيزياء والكيمياء الدور الثاني

يؤدى طلاب الثانوية العامة الشعبة العلمية «علوم، ورياضيات»، اليوم الأربعاء، امتحان الدور الثاني في مادة الفيزياء، ويؤدى طلاب الثانوية العامة الشعبة الأدبية امتحان الدور الثاني في مادة التاريخ، بينما يؤدي طلاب مدارس المتفوقين امتحاني اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة الأجنبية الثانية)، ومقاييس المفاهيم «اللغة الأجنبية الثانية».

طلاب الثانوية يؤدون امتحان الفيزياء والتاريخ

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أن غرفة عمليات الوزارة المكلفة بمتابعة امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني 2023، تتواصل مع غرف العمليات بالمديريات التعليمية للاطمئنان على سير الامتحانات والتأكد من تواجد ممثلي وزارة الداخلية، لتأمين مقار لجان السير بجميع المحافظات، دون حدوث أية مشكلات .

متابعة وصول أوراق الأسئلة

وأضافت وزارة التعليم، أن الغرفة تتابع مع المديريات قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول كراسات الأسئلة الخاصة بامتحان الفيزياء والتاريخ إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات في موعدها المحدد، كما قام فريق العمل بالغرفة بمتابعة سير الامتحان بجميع المحافظات.

وشددت وزارة التعليم، علي رؤساء اللجان بتفتيش الطلاب قبل دخول اللجنة وبعد دخول اللجنة للتأكد من عدم وجود هواتف محمول مع الطلاب أو أي أجهزة الكترونيةن مؤكده علي اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين وتطبيق القرار الوزاري رقم (34) لسنة 2018 بشأن تنظيم أحوال إلغاء الامتحان، والحرمان منه، والقانون رقم (205) لسنة 2020 بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.