وزير التعليم: تخصيص الطوابق السفلية في المدارس لطلاب الصفوف الأولى

وجه الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بالتنبيه على مديري المدارس بتخصيص الأدوار الأولى في المدارس لطلاب الصفوف الدراسية الأولى في ضوء الفراغات المعمارية المصممة لذلك، ومحاسبة المسؤولين عن أي مخالفة لهذه التعليمات.

صيانة المدارس استعداداً للدراسة

ووجه وزير التعليم، خلال اجتماعه مع اللواء يسرى عبدالله سالم رئيس الهيئة العامة للأبنية التعليمية ومسئولي هيئة الأبنية بالمحافظات على مستوى الجمهورية، كذلك بقيام كل مدير مدرسة على مستوى الجمهورية بتحديد أحد المسئولين عن الصيانة البسيطة داخل المدرسة وتقديم تقرير أسبوعي باحتياجات هذه الصيانة والإبلاغ عنها بشكل دور، وذلك لضمان التنفيذ المستمر للصيانات البسيطة واستدامتها.

وفي إطار متصل، وجه الدكتور رضا حجازي بعقد ورش عمل وندوات توعوية للعاملين والمعلمين والطلاب حول أهمية الحفاظ على المنشآت التعليمية.