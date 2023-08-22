توجيهات عاجلة من وزير التعليم استعدادا للعام الدراسي الجديد.. خطط إخلاء وتدريب

اجتمع الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مع اللواء يسرى عبد الله سالم رئيس الهيئة العامة للأبنية التعليمية ومسئولي هيئة الأبنية بالمحافظات علي مستوي الجمهورية، وذلك بمقر الهيئة العامة للأبنية التعليمية، لمناقشة صيانة المدارس استعداداً للعام الدراسي 2024.

التأكيد على خطط الإخلاء بالمدارس والتدريب

ووجه وزير التربية والتعليم، بالتأكّيد على خطط الإخلاء بالمدارس والتدريب عليها وتنظيم خروج ودخول الطلاب، فضلا عن تأكّيد إزالة العشوائيات والبوابات الحديدية الموجودة على السلالم والطرقات داخل المدارس.

إتاحة دليل الصيانة

كما وجه «حجازي» بضرورة إتاحة دليل الصيانة، البسيطة والعاجلة ودليل أعمال النظافة علي موقع الوزارة، وسرعة قيام كل مدير فرع من أفرع الأبنية التعليمية على مستوى المحافظات بعقد ورش عمل على مستوى المديريات التعليمية والإدارات التابعة لها لنشر ما يتضمنه الدليل.