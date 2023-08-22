وزير التعليم: مسح شامل للمدارس استعداداً للدراسة.. وفحص 19 ألف مدرسة

وجه الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، بمواصلة المرور على جميع المدارس في مختلف المحافظات ومراجعة أعمال الصيانة بها، مشددًا على إجراء مسح كامل شامل لكل المدارس على مستوى الجمهورية، وإعداد تقرير عاجل خلال 10 أيام حول موقف هذه المباني ومدى الاحتياج للصيانات العاجلة والبسيطة.

فحص المدارس التي مر عليها 15 عامًا

بدوره، أكّد اللواء يسرى عبدالله سالم رئيس الهيئة العامة للأبنية التعليمية، أنَّه تمّ تنفيذ عقود صيانة سنوية لضمان استدامة أعمال الصيانة للمدارس بشكل مستمر، كما تمت الصيانة العاجلة لـ621 مدرسة، كما تمّ إجراء صيانة شاملة لـ1357 مدرسة، فضلًا عن فحص المدارس التي مر عليها 15 عامًا.

فحص 19 ألف مدرسة

وأضاف رئيس هيئة الأبنية التعليمية، أنَّه تمّ فحص المدارس التي مر عليها 15 عامًا، وجار العمل للتأكيد من سلامة المدارس التي سيتمّ بدء العام الدراسي بها في ضوء فحص 19 ألف مدرسة على مستوى الجمهورية.