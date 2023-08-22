سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء في ختام تعاملات البنوك المصرية

شهد سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 22-8-2023 في ختام التعاملات مقابل الجنيه المصري استقراراً، إذ سجل اليوم في البنك الأهلي المصري 8.22 جنيه للبيع 8.19 جنيه للشراء.

وتوضح «الوطن» أسعار الريال السعودي اليوم في أبرز البنوك، حسب آخر تحديث لأسعار العملات أعلنته مواقع البنوك الرسمية.

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري

سعر الريال السعودي اليوم في ختام التعاملات: 8.24 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في ختام التعاملات: 8.22 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

سعر الريال السعودي اليوم في ختام التعاملات: 8.22 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في ختام التعاملات: 8.19 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

سعر الريال السعودي اليوم في ختام التعاملات: 8.22 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في ختام التعاملات: 8.19 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

سعر الريال السعودي اليوم في ختام التعاملات: 8.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في ختام التعاملات: 8.21 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي CIB

سعر الريال السعودي اليوم في ختام التعاملات: 8.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في ختام التعاملات: 8.18 جنيه للشراء.