يشهد سعر الريال السعودي في ختام تعاملات اليوم، استقرارا داخل البنوك المصرية؛ ليواصل استقراره منذ التعاملات الصباحية، ويسجل متوسط الأسعار 8.22 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع في البنك المركزي المصري، وذلك بحسب الموقع الرسمي للبنوك المصرية.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية، سعر الريال السعودي في ختام التعاملات، والذي جاء كالتالي:

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري

بلغ سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري 8.22 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي داخل البنك الأهلي المصري

سجل سعر الريال السعودي داخل البنك الأهلي المصري في ختام التعاملات 8.19 جنيه للشراء و8.22 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

ووصل سعر الريال السعودي داخل بنك مصر إلى 8.19 جنيه للشراء و8.22 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في مصرف أبوظبي الإسلامي

كما سجل سعر الريال السعودي في مصرف أبوظبي الإسلامي 8.24 جنيه للبيع و8.23 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي

وعن سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي، سجل 8.18 جنيه للشراء و8.22 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

وبالنسبة لسعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية، بلغ 8.21 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع.