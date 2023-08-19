سعر الريال السعودي اليوم السبت 19-8-2023 في البنوك المصرية

استقر سعر الريال السعودي اليوم السبت 19-8-2023 في مختلف البنوك المصرية مقابل الجنيه المصري، حيث سجل اليوم في بنك مصر 8.19 جنيه للشراء و8.22 جنيه للبيع.

وتستعرض «الوطن» أسعار الريال السعودي اليوم في أبرز البنوك المصرية، حسب التحديث الأخير الذي أوضحته مواقع البنوك الرسمية.

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري

سعر الريال السعودي اليوم السبت: 8.24 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم السبت: 8.22 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

سعر الريال السعودي اليوم السبت: 8.22 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم السبت: 8.19 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

سعر الريال السعودي اليوم السبت: 8.22 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم السبت: 8.19 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

سعر الريال السعودي اليوم السبت: 8.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم السبت: 8.21 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي CIB

سعر الريال السعودي اليوم السبت: 8.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم السبت: 8.18 جنيه للشراء.