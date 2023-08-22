استقرار سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 22-8-2023 في البنوك المصرية

سجل سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 22-8-2023، خلال بداية التعاملات الصباحية في البنوك المصرية، استقرارًا ملحوظا، إذ تراوح سعر الشراء بين 7.95 و8.24 جنيه، والبيع بين 8.23 و8.26 جنيه، وفقا لبيانات أسعار العملات في المواقع الرسمية للبنوك المصرية.

وفيما يلي سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 22-8-2023 في البنوك المصرية.

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري

سجل سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري 8.22 جنيه للشراء، وللبيع 8.26 جنيه.

سعر الريال السعودي في البنك الأھلي المصري

وجاء سعر الريال السعودي في البنك الأھلي المصري بنفس قيمته في بنك مصر، وهي 8.20 جنيه للشراء، وللبيع 8.23 جنيه.

سعر الريال السعودي في بنك البركة

أما سعر الريال السعودي في بنك البركة فسجل 8.03 جنيه للشراء، و8.25 جنيه البيع.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية بـ8.21 جنيه الشراء، و8.25 جنيه البيع.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي CIB

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي CIB، بـ8.21 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع.