القبض على 5 متهمين في مشاجرة بالأسلحة البيضاء بالقاهرة

كشف الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات تداول مقطع فيديو عبر «فيسبوك»، بشأن مشاجرة بالأسلحة البيضاء في دائرة قسم شرطة الزيتون بالقاهرة.

مشادة كلامية تطورت لمشاجرة

وبالفحص تبين حدوث مشاجرة بين طرف أول «شخصان مصابان بجروح قطعية متفرقة»، وطرف ثان «3 أشخاص بحوزتهم 3 قطع أسلحة بيضاء»، وجميعهم مقيمون بدائرة القسم، وذلك إثر حدوث مشادة كلامية بين الطرفين بسبب خلافات حول أولوية المرور بمحل الواقعة، وتطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها الطرف الثاني على الأول بالأسلحة البيضاء المضبوطة حوزتهم، ما أسفر عن الإصابات المشار إليها.

ضبط طرفي المشاجرة

وتم ضبط طرفي المشاجرة، وبمواجهتهم أيدوا ما سبق، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.