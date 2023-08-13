شرطة البيئة تضبط عددا من المصانع والمخازن بدون ترخيص في الغربية

شنت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بقطاع الشرطة المتخصصة حملة مُكبرة استهدفت كافة المخالفات والقضايا المتنوعة بنطاق محافظة الغربية وتمكنت من ضبط عدد من المصانع بدون ترخيص، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

مصنع بدون ترخيص

أسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بقطاع الشرطة المتخصصة عن تحقيق النتائج الإيجابية.

في مجال حماية الثروة الزراعية «الأعلاف الحيوانية» تم ضبط مصنع بدون ترخيص بمضبوطات بلغت 5 أطنان مواد خام تستخدم في تصنيع الأعلاف بدون بيانات ومجهولة المصدر وغير صالحة للاستخدام.

ضبط مصنعين ومخزنين

في مجال حماية البيئة «المواد الغذائية» تم ضبط مصنع ومخزنين بدون ترخيص بمضبوطات بلغت (1 طن مواد خام دقيق – 12550 كرتونة سناكس متنوعة – 151632 عبوة مياة معدنية) بدون بيانات ومجهولة المصدر وغير صالحة للاستخدام.

في مجال حماية البيئة «مكامير الفحم» تم ضبط 5 مكامير فحم لوجود مخالفات بيئية تتمثل في مزاولة النشاط بدون ترخيص – الحرق المكشوف مما يضر بالصحة العامة – انبعاث أدخنة كثيفة).

في مجال حماية البيئة «التفتيش البيئي» تم ضبط 5 ورش لوجود مخالفات بيئية تتمثل في مزاولة النشاط بدون ترخيص – عدم وجود سجل بيئى - التخلص غير الآمن من المخلفات – عدم وجود الموافقة البيئية.

في مجال حماية الثروة السمكية تم ضبط عدد 10 قضايا متنوعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.