«الداخلية»: ضبط 3 أشخاص بتهمة انتحال صفة رجال شرطة في أسوان

تمكنت الأجهزة الأمنية من كشف تفاصيل ما تبلغ لقسم شرطة أول أسوان بمديرية أمن أسوان، من سيدة وأحد الأشخاص يحمل جنسية إحدى الدول، بأنه حال استقلالهما سيارة متجهين إلى محل عملهما بدائرة القسم، فوجئا بقيام ثلاث أشخاص يستقلون سيارة «ملاكي»، باستيقافهما وإيهامهم بأنهم من رجال الشرطة والاستيلاء منهما على (3 هواتف محمولة- 2 لاب توب- مبلغ مالي- حقيبة بها بعض الأوراق الخاصة بهما).

تحديد وضبط المتهمين

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد وضبط مرتكبي الواقعة 3 أشخاص - مقيمين بدائرة القسم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وأرشدوا عن المسروقات والسيارة المستخدمة.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.