«السياحة»: 3 مواصفات يجب توافرها في المشرف المرافق للمعتمرين

حددت وزارة السياحة والآثار، الاشتراطات التي يجب توافرها بالمشرف المرافق للمعتمرين خلال رحلة العمرة، موضحا في بيان سابق لها أنه يجب أن يتمتع المشرف بالعديد من الصفات منها.

وجود سابقة خبرة

1- أن يكون المشرف مقيدًا بالسجل الإلكتروني للعاملين بالشركة الموجود بإدارة البرامج بالوزارة كموظف سياحة دينية، ومضى على تسجيله بالشركة السياحية المنفذة للرحلة بهذه الصفة 3 أشهر، ويجوز تقليص هذه المدة إلى شهر حال وجود خبرة سابقة للمشرف لا تقل عن 5 سنوات في السياحة الدينية، أو أن يكون حاصلا على الدورة التدريبية الخاصة بالمشرفين المقررة في هذا الشأن، أو أن يكون مقيدًا بالسجل الإلكتروني بالإدارة العامة للسياحة الدينية بالوزارة كعضو مجلس إدارة أو شريك بالشركة بحسب الأحوال.

مرافقة لمجموعة معتمرين بوصفه مشرفاً لرحلة العمرة

2- أن يكون سبق له مرافقة مجموعة معتمرين بوصفه مشرفاً لرحلة العمرة، لمرة واحدة على الأقل، ويستثنى من ذلك الشركات السياحية التي سجلت مشرفيها عقب القواعد والإجراءات المنظمة لتنفيذ رحلات العمرة لموسم العمرة قبل الماضي، ولم يسبق لهم السفر كمشرفين لرحلة العمرة.

3- أن تكون الحالة البدنية والصحية له تسمح بمباشرة أعماله المنوطة به على الوجه المطلوب.