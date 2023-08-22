«السياحة»: دفع قيمة برنامج العمرة إلى الشركات بالجنيه المصري

حظرت وزارة السياحة والآثار من خلال الضوابط المنظمة لرحلات العمرة لهذا العام، قيام شركات السياحة المصرية، بتحصيل قيمة برنامج العمرة من المواطنين بأي عملة بخلاف الجنيه المصري، والزمت الشركات بتسجيل بيانات رحلة العمرة على البوابة المصرية للعمرة، ومراجعتها من قبل الإدارة المختصة قبل موعد السفر بمدة لا تقل عن 48 ساعة، فيما عدا الرحلات العاجلة.

شركات السياحة ستقوم بإنهاء كافة الإجراءات لسفر المعتمرين فرادى أو مجموعات

وأوضحت الوزارة أنه يجب على شركات السياحة المنظمة لرحلات العمرة، إنهاء كافة الإجراءات اللازمة لسفر المعتمرين فرادي أو مجموعات قبل تفويجهم إلى المنافذ بوقت كاف، مع حجز تذاكر سفر مؤكدة الذهاب والعودة للمعتمرين، والتأكد من وجودها بحوزتهم قبل التوجه لموانئ السفر.

تحميل العقد المبرم بين شركات السياحة والمعتمر إلكترونيًا على البوابة المصرية للعمرة

وأشارت الوزارة إلى ضرورة التزام شركات السياحة المنظمة لرحلات العمرة ، بتحميل العقد المبرم بينها وبين كل معتمر، إلكترونيًا على البوابة المصرية للعمرة بصيغة «pdf»،على أن يوضح بالعقد تكلفة برنامج العمرة المتفق عليه، بما في ذلك تكلفة الحصول على التأشيرة التي تسمح بأداء العمرة.

وأوضحت أنّ بيانات برنامج العمرة المبينة بالعقد المبرم بين شركة السياحة والمعتمر والمدرج من الشركة على البوابة المصرية للعمرة يعتبر بمثابة عقد إلكتروني مرتب لكافة آثاره والتزاماته القانونية في مواجهة طرفيه.