«غرفة شركات السياحة»: لا زيادة في أسعار رحلات العمرة هذا العام

قال باسل السيسي، عضو غرفة شركات السياحة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إنَّه بالرغم من الزيادة الكبيرة التي طرأت على أسعار فنادق مكة المكرمة والمدينة المنورة حاليًا وبلغت أكثر من 20% عن العام الماضي، إلا أنَّ أسعار برامج العمرة في مصر خلال العام الجاري لن تشهد أي زيادة بالمقارنة بأسعار العام الماضي، مرجعًا ذلك إلى الضوابط المنظمة للحج السياحي للعام الهجري الحالي 1445، التي أصدرَتها وزارة السياحة والآثار المصرية أمس، والتي نصت على منح تأشيرات العمرة للشركات المنظمة دون حد أقصى.

أسعار برامج العمرة المستوى الاقتصادي

وأضاف عضو غرفة شركات السياحة، لـ«الوطن»، أنَّ أسعار برامج العمرة المستوى الاقتصادي التي تبلغ مدتها نحو أسبوعين خلال الفترة الحالية ستتراوح ما بين 25 ألفًا إلى 30 ألف جنيه، لافتا إلى أنَّ شركات السياحة تضع في كل إعلانات تسويق برامج العمرة السعر الاسترشادي للريال السعودي والذي تمّ على أساسه تسعير البرنامج، وفي حال زيادة سعر الريال قبل انطلاق رحلة العمرة عن السعر الاسترشادي الذي تمّ وضعه فإنه يتم زيادة سعر البرنامج وإعلام المعتمر بذلك.

توثيق عقود وكالة العمرة

وأشار عضو غرفة شركات السياحة، إلى أنَّه من المتوقع أن تنطلق أولى رحلات العمرة لهذا العام خلال أسبوعين وذلك بعد انتهاء الشركات من إجراءات توثيق عقود وكالة العمرة، موضحًا أنَّ إقبال المواطنين على السفر للعمرة بداية الموسم الحالي جيدة حتى الآن.