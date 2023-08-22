«السياحة» تلزم الشركات بتحرير عقد مع المعتمر مدرج به تفاصيل برنامج العمرة

ألزمت الضوابط المنظمة لموسم العمرة لهذا العام، والتي أصدرَتها وزارة السياحة والآثار، أمس الأحد، غرفة شركات السياحة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، بإدراج عقد استرشادي موحد يتضمن كل بنود تنفيذ رحلة العمرة المتفق عليهـا بين الشركة السياحية والمعتمر بما فيها سياسة الإلغاء والتعديل، وذلك على البوابة المصرية للعمرة.

توقيع المعتمر على العقد بمثابة إقرار على جميع بنوده

ولفتت ضوابط العمرة للعام الهجري 1445، إلى أنَّ توقيع المعتمر على هذا العقد يعتبر بمثابة موافقة وإقرار من جانبه بكل ما ورد به من أحكام، مشيرة إلى أنَّ شركات السياحة المنظمة لرحلات العمرة تتحمل فور اعتماد إجراءات تسجيلها على البوابة المصرية للعمرة، المسئولية القانونية الكاملة (المدنية والجنائية) على النحو المبين بالإقرار والتعهد الوارد بالعقد و بالقواعد والإجراءات المنظمة لموسم العمرة لهذا العام.

وألزمت ضوابط العمرة، شركات السياحة بنسخ الإقرار والتعهد على مطبوعاتها الخاصة بها، وإرفاقه ضمن مستندات توثيق عقد وكالة العمرة لهذا الموسم، على أن تتولى غرفة شركات السياحة إدراج هذا الإقرار على البوابة المصرية للعمرة.

تطبيق منظومة الرعاية الصحية للمعتمرين

وشددت وزارة السياحة والآثار خلال الضوابط المنظمة لموسم العمرة لهذا العام، على أنَّ غرفة شركات السياحة ملزمة بتطبيق منظومة الرعاية الصحية للمعتمرين على أن تشمل المنظومة حالات الوفاة والعلاج وإخلاء الحالات المرضية وعودتها إلى مصر.