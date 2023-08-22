شيماء الشايب تطلق أحدث أغانيها «كتاب مفتوح».. من أغاني الزمن الجميل

طرحت المطربة شيماء الشايب أحدث أغانيها التي تحمل اسم «كتاب مفتوح» على موقع يوتيوب، بطريقة الــvideo lyrics وتنتمي الأغنية لنوعية الأغاني الطربية التي اشتهرت بها شيماء الشايب، ومن أغاني الزمن الجميل.

معلومات عن أغنية «كتاب مفتوح»

الاغنية من إنتاج شركة أر أي ميديا للمنتج ريتشارد الحاج ومن كلمات محمد سرحان وألحان سامح كريم وتوزيع كيمز.

كلمات أغنية كتاب مفتوح

ومن كلمات الأغنية كتاب مفتوح مفيش فيه حاجة مخفية تملي بروح لحضنه أرجع بحنيه حبيبي طموح لمليون ألف في الميه ده روح للروح.. ده عقلي وقلبي وعينيا

يذكر أن آخر أغنيات شيماء الشايب كانت أغنية «يفرق كتير»، والتي تعد آخر ألحان الموسيقار الكبير الراحل خالد البكري.

«يفرق كتير» أغنية طربية، طويلة، مدتها 6 دقائق، تعيد للأذهان أغاني الزمن الجميل لأحد أكبر الملحنين في الوطن العربي هو الموسيقار خالد البكري، من المقرر طرحها خلال أيام عبر قناة شيماء على موقع الفيديوهات يوتيوب.