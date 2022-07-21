شيماء الشايب تعلن طرح أغنية «يفرق كتير» من ألحان خالد البكري

قررت المطربة شيماء الشايب طرح أغنية جديدة تحت عنوان «يفرق كتير»، سينجل، التي تعد آخر ألحان الموسيقار الكبير الراحل خالد البكري، وتوزيع خالد البكري أيضًا، وهي للمنتج ريتشارد الحاج، ومن كلمات نادر عزت.

تفاصيل أغنية «يقرق كتير»

«يقرق كتير» أغنية طربية، طويلة، مدتها 6 دقائق، تعيد للأذهان أغاني الزمن الجميل لأحد أكبر الملحنين في الوطن العربي هو الموسيقار خالد البكري، من المقرر طرحها خلال أيام عبر قناة شيماء على موقع الفيديوهات يوتيوب.

شيماء الشايب تكشف كواليس الأغنية

وكشفت شيماء الشايب، في تصريحات صحفية عن كواليس الأغنية قائلة: «يفرق كتير من الأغاني القريبة جدًا لقلبي، طربية لها مزاق خاص، ألحان الموسيقار خالد البكري الذي يمثل لي عشق خاص، احساسه راقي ومختلف خاصة حينما لحن أجمل نساء الدنيا وحياتي لأصالة، وكان حلم حياتي التعاون معه دون شك لقيمته ومكانته».

وأضافت: «جمعتنا جلسة خاصة مع الراحل خالد البكري وكان معي والدي شفيق الشايب وريتشارد الحاج، واستمعنا وقتها لعدة ألحان، واختارنا بالاجماع يفرق كتير، لجمالها، واهم ما يميزها انها 6 دقائق، ولن تشعر بهذا الوقت حينما تستمع لها على الاطلاق، تأخذك لعالم تاني، وهو أمر افتقدناه كثيرًا في الأغاني الموجودة على الساحة مؤخرًا، التي تعتمد على الريتم السريع، أغنية عظيمة ورومانسية وساحرة، لحن وصعب وجميل، وكلمات جميلة جدًا، من جمالها وقت تسجيلها داخل الاستوديو بوجود البكري لم تستغرق وقتًا طويلًا».

وتابعت: «أتوقع أن يكون لها صدى جماهيري كبير بمجرد طرحها، وأنها ستعيش على مر الزمن، وكان قرار التأجيل لأكثر من مرة لاختيار الوقت والشكل الذي تستحقه الأغنية، لا أبحث عن أغنية تحقق نسب استماع كبيرة مفرقعة لوقت بسيط وتنتهي، لكني دائمًا في رحلة لاختيار أغاني تعيش مع الزمن».

شيماء الشايب تتحدث عن رحيل خالد البكري

وعن رحيل خالد البكري: «حزنت كثيرًا على وفاته، كونه فنانا محترما وجميلا وشخصية رائعة، موسيقار كبير يشرفني أن أغني من ألحانه يفرق كتير، لحن عظيم، ربنا يرحمه ويا رب أكون عند حسن ظنه بتقديم أغنية تليق بكل صناعها».