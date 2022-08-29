فاطمة عيد: شيماء الشايب «سابقة سنها» في الغناء.. ومصر مليئة بالمواهب

قالت الفنانة فاطمة عيد، إن ابنتها شيماء الشايب «سابقة سنها» في الغناء، نظرا لموهبتها الكبيرة التي اكتشفها والدها خلال سفرهم في رحلة لمدينة الإسكندرية.

وأضافت «عيد» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «السفيرة عزيزة»، المذاع عبر فضائية «dmc»، الذي تقدمه الإعلاميتان جاسمين طه ورضوى حسن، أن مصر مليئة بالمواهب التي تنتظر مد يد العون لإظهارها.

فاطمة عيد تشيد ببرنامج السفيرة عزيزة

وأشادت «عيد» ببرنامج السفيرة عزيزة، الذي يسهم في إظهار المواهب الحقيقة، مشيرة إلى أن صوت «الشايب» مختلف تماما ومميز ويستحق الإشادة به.

يُذّكر أن برنامج السفيرة عزيزة، يُذاع يوميا من السبت إلى الأربعاء في الثالثة عصرا، وتتبادل على تقديمه 6 مذيعات؛ هن: سناء منصور، جاسمين طه، شيرين عفت، نهى عبدالعزيز، سالي شاهين، رضوى حسن.

ويتناول البرنامج جميع القضايا والأخبار المجتمعية التي تهتم بها الأسرة المصرية بجميع عناصرها، بجانب حرصه على متابعة أخبار الموضة والأزياء، ورصد قصص النجاح المختلفة لسفيرات مصر في كل مكان داخل وخارج مصر، اللاتي حققن نجاحات في مجالات مختلفة.

تقديم نصائح للأمهات

كما يشكل الطفل المصري وتربيته ونشأته، أحد المحاور الرئيسية للبرنامج، وذلك من خلال استضافة المتخصصين في التربية والرياضة والتغذية لتقديم نصائح إلى الأمهات والآباء للتعامل مع أبنائهم وتربيتهم بشكل سليم.