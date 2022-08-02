شيماء الشايب تطرح أغنية «تفرق كتير»: لا تشغلني المنافسة مع عمرو دياب

طرحت الفنانة شيماء الشايب، كليب أغنيتها الجديدة «يفرق كتير»، آخر ألحان وتوزيع الموسيقار الراحل خالد البكري، كلمات نادر عزت، وذلك عبر موقع الفيديوهات يوتيوب، للمنتج ريتشارد الحاج.

‎وعن الأغنية الجديدة، قالت شيماء الشايب، في بيان صحفي: «رسالتي من أغنية يفرق كتير الحفاظ على اللون الطربي، وعدم الاتجاه نحو التريند، وتقديم أغاني تعيش العمر كله، خصوصًا أن الأغنية رومانسية تدعو للحب».

واستطردت: «متمسكة بلوني ولا تشغلني فكرة المنافسة مع نجوم كبار في حجم عمرو دياب وحماقي وتامر حسني، مع كل احترامي لهم، لكن الأغنية لها طابعها الخاص، وفي النهاية الغنوة الجيدة ستفرض نفسها، وأتذكر وقت طرح ألبومي رجعتلي كان في نفس توقيت ألبوم عودوني لعمرو دياب وحقق نجاحا كبيرا رغم إنه تضمن أغاني قديمة لكوكب الشرق أم كلثوم»، حسب قولها.

كلمات أغنية تفرق كتير للفنانة شيماء الشايب

وتضمنت كلمات أغنية تفرق كتير للفنانة شيماء الشايب:

‎يفرق كتير عن أي حد

عن أي حد في يوم عرفته

‎‎فرقت كتير كل الحياة، ‎كل الحياة من يوم ما قابلته

‎فرقت كتير كل الحياة

‎كل الحياة كل الحياة من يوم ما قابلته

‎إنسان بسيط بتحبه كل الناس

‎إنسان حساس متربي عـ الإخلاص

ظهور مفاجئ لـ نور الشريف في الأغنية

يُشار إلى أنَّ الكليب تمّ تنفيذه بتقنية جرافيك مختلفة لمتخصصين من البرازيل، على الطريقة الكلاسيكية، ويظهر خلاله النجم الراحل عمر الشريف في إطار مختلف يفاجئ الجمهور، جيتار مصطفي أصلان، وأكورديون وائل النجار، وتريات أحمد حسن فكري، وقانون ماجد سرور، وناي محمد عاطف، ورق هشام العربي، إيقاع أحمد عيادي، ميكس وماستر ومهندس الصوت ماهر صلاح.

وقال المنتج ريتشارد الحاج، إنَّه فخور بإنتاج أغنية من ألحان وتوزيع خالد البكري، تغنيها المطربة شيماء الشايب التي يعتبرها أجمل من يغني المقامات الشرقية وكأن صوتها آلة موسيقية.

وأضاف: «يفرق كتير أغنية طربية جديدة في كل شيء، وتمثل عودة للفن الراقي في زمن الدوشة الموسيقية، موجهة إلى عشاق النغم والطرب الأصيل الراقي الذي يعود للزمن الجميل».

وعن كواليس تنفيذ الأغنية قال ريتشارد الحاج: «جمعتني جلسة مع الراحل خالد البكري في منزله وكان بصحبتي شيماء ووالدها شفيق الشايب، وقتها سمعنا عدة ألحان، لكن البكري بعد ساعتين تقريبًا صمت قليلًا وقال عندي لحن كنت مستني مطرب كبير يقدمه حاسس إنَّه لايق على شيماء، ومن هنا كانت البداية وحصلنا على اللحن والتوزيع واشتغلنا عليه».