«السياحة»: محمد صلاح نجم فوق العادة وخير سفير لمصر في الخارج

قال محمد أحمد سلامة، رئيس الإدارة المركزية لمكاتب السياحة بالهيئة المصرية للتنشيط السياحي إن الحملة الدعائية خلال مباريات الدوري الإنجليزى لهذا الموسم لا يشارك بها اللاعب محمد صلاح نجم نادي ليفربول الإنجليزي، كونها لا تستغرق أكثر من دقيقتين ويجرى بثها عبر شاشات العرض الإلكترونية الموجودة بالملاعب.

الحملة الترويجية الدولية للمقصد السياحى المصرى بالخارج لها موازنة معينة

وتابع: «الحملة الترويجية الدولية للمقصد السياحي المصري بالخارج لها موازنة محددة، ونأمل في أن يكون النجم محمد صلاح أحد أدوات الحملة الرسمية خلال السنوات المقبلة».

محمد صلاح نجم فوق العادة وله شعبية طاغية

وأضاف في تصريحات لـ«الوطن» أن محمد صلاح نجم فوق العادة وله شعبية طاغية في بريطانيا والعالم، ما تستفيد منه السياحة المصرية، موضحا أن الصور التي ينشرها «موصلاح» خلال تواجده بالمدن السياحية المصرية عبر منصاته على وسائل التواصل الإجتماعي تعتبر خير دعاية للسياحة المصرية.

يشار إلى أن وزارة السياحة والآثار بدأت عن طريق هيئة تنشيط السياحة في الترويج لزيارة مصر من خلال الأحداث الرياضية حيث تواجدت الإعلانات الدعائية لزيارة مصر بمباراة كأس السوبر الألماني التي أقيمت أمس الأول بين فريقي بايرن ميونيخ ولايبزغ، وانتهت بفوز الأخي، كما كانت حاضرة في إحدى مباريات الدوري الإنجليزى خلال الجولة الافتتاحية للبريميرليج السبت الماضي.