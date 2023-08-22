«قصائد غابة مهجورة» معرض للفنان التشكيلي النمساوي آجون كاي في بيت السناري

يفتتح الموسيقار راجح داوود، مدير مركز الفنون بمكتبة الإسكندرية، معرض التشكيلي النمساوي الشاب آجون كاى تيمرين الذي يحمل عنوان «قصائد غابة مهجورة»، في السابعة من مساء الخميس المقبل، في بيت السناري بالسيدة زينب، ويشارك في الافتتاح عازف القانون الدكتور محمد العجيمي بمختارات من مؤلفاته الخاصة.

أعمال نحتية بالحديد والخشب

ويضم المعرض مجموعة من الأعمال المركبة والنحتية المنفذة بخامتي الحديد والخشب، وتتناول العديد من الأفكار الإنسانية السائدة في مختلف المجتمعات بطريقة رمزية، إلى جانب معالجات مستلهمة من طبيعة المجتمع المصري.

المعرض يستمر10 أيام

ويستمر المعرض لمدة 10 أيام متصلة، ويقام حفل ختامي في السابعة مساء الأحد 3 سبتمبر.

جدير بالذكر إن آجون كاي تيمرين تعلم الفن على يد والده وعمه في النمسا وتركيا، إلى جانب دراسته في مصر مع النحات الدكتور محمد شكري، وتعلم اللغة العربية من خلال التواصل مع شرائح وطبقات اجتماعية مختلفة من المصريين، وعمل في تصميم المنسوجات والأزياء وجذبته الحضارة المصرية فأثرت في تكويناته ورؤيته الفنية.