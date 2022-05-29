اوركسترا أوبرا القاهرة يعزف مؤلفات راجح داوود بالمسرح الكبير.. أول يونيو

يهدى الموسيقار راجح داوود مؤلفاته التي يقدمها مع أوركسترا اوبرا القاهرة بقيادة المايسترو ناير ناجى إلي المفكر المستنير الدكتور مصطفي الفقي وذلك خلال الحفل المقام فى الثامنة مساء الأربعاء الاول من يونيو على المسرح الكبير.

شريف إسحاق وماجد سرور وهاني البدري يشاركون فى الحفل

سيشارك راجح داوود فى الحفل مجموعة من العازفين محمود عبد الفتاح «عود»، شريف إسحاق «بيانو»، ماجد سرور «قانون»، هاني البدري «ناي»، سمير عزمي «غناء»، محمد العشري «باص جيتار»، حازم عبد القادر «درامز»، هاني بدير «إيقاع»، صفاء عبدالرحمن «فلوت»، أميرة أحمد علي «فيولينة»، بستان مجدي «غناء»، راجح داوود «أورغن».

ويؤدي راجح داود خلال الحفل ترنيمة الصلاة الأخيرة، إبتهال، حوار، عصافير النيل، رسائل البحر، الرجل الثالث، باسكاليا، تقاسيم، وشوشة الورد، نصر السماء، أسلحة دمار شامل، هوانم جاردن سيتي، ورجل في زمن العولمة، إضافة إلى مهرج السيرك للاوركسترا.

مسيرة راجح داود الفنية

يشار أن راجح داوود أحد أهم واضعي الموسيقى التصويرية للأفلام في السينما المصرية ، أستاذ بالمعهد العالى للموسيقى، حصل على بكالوريوس الكونسرفتوار في التأليف المهوسيقى عام 1977ودبلوم الدراسات العليا وشهادة الفنون العليا من أكاديمية فيينا للموسيقى.

كما حصل على العديد من الجوائز الهامة منها جائزة الدولة التشجيعية في الفنون من المجلس الأعلى للثقافة عام 1996، وجائزة في المهرجان القومى للسينما الروائية وجائزة الدولة للتفوق في الفنون من المجلس الأعلى للثقافة عام 2003 وغيرها .