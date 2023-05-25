راجح داوود وناير ناجي في ضيافة «معكم منى الشاذلي» غدا

يحلّ المايسترو ناير ناجي، والمؤلف الموسيقي راجح داوود، ضيفان على برنامج معكم منى الشاذلي، في الحلقة المقرر إذاعتها مساء غد الجمعة على شاشة قناة cbc، للحديث عن العمل الأوبرالي المشترك الذي جمعهما سويًا وتفاصيل هذا التعاون.

تفاصيل التعاون

وخلال برنامج معكم، أعرب ناير ناجي، عن سعادته بمشاركة راجح داوود في عمل أوبرا دون جيوفاني في مكتبة الإسكندرية خلال الأيام الماضية، وسط تفاعل كبير من الجمهور.

راجح داود في ضيافة برنامج معكم

ويوضح راجح داود، كيف أنّ الأوبرا ليست عملًا موسيقيا فحسب، بل تعتمد على التمثيل والإبهار البصري والعناصر المساعدة من ديكور وإضاءة وحركة، وهو ما تحقق في دون جيوفاني، كما يتحدث عن تأثره بإشادات الجمهور حتى لو تأخرت قليلا، مثلما حدث مع موسيقى فيلم الكيت كات.

برنامج معكم منى الشاذلي

وفي الفقرة الثانية، يحلّ الدكتور زكريا هميمي عالم الجيولوجيا ورئيس اللجنة الوطنية لعلوم الجيولوجيا، للحديث عن أحدث كتبه المنشور بدار نشر شبرنجر نيتشر العالمية، حيث يوضح أنّ الكتاب يعد أحدث عملا منشورا عن جيولوجيا مصر عبر العصور، مشيرا إلى تفاصيل مشاركته في الكتاب ضمن 63 عالما وباحثا حول العالم، كما يشرح أحدث التقنيات المستخدمة فيما تم نشره بالكتاب، وأهم النقاط المضيئة الخاصة بموارد مصر الطبيعية.