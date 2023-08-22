بوتين: التخلي عن الدولار كعملة عالمية لا رجعة فيه

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، إن التخلى عن الدولار كعملة عالمية عملية لا رجعة فيها، وتسريع النمو الاقتصادي لبلداننا وتحقيق التنمية المستدامة أمر مهم.

وأشار إلى أن المنتدى يهتم بعدة مهمات مثل استعادة تعافي اقتصادات بعد الجائحة وتطوير الصناعة وتحسين سلاسل الإمداد، ويجري حل المشكلات المعقدة مع زيادة التقلد في أسواق السلع والأموال والبضائع وفي ظروف ضغوط التضخم الناجمة بما في ذلك من تصرفات بعض الدول بإصدار النقد تجنبا لبعض عواقب الجائحة، ما يؤدي إلى زيادة الديون السيادية.

دول بريكس تعزز من تعاونها

وأضاف خلال كلمته بقمة بريكس، أن دول بريكس في هذه الظروف تعزز من تعاونها، ما يؤدي إلى وجود نتائج محددة وملموسة، وتنطلق مشروعات في البنية التحتية والاستثمار ما يؤدي إلى تزايد التبادل التجاري.