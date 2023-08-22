بوتين: روسيا دخلت ضمن أكبر خمس اقتصادات في العالم

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، أن روسيا دخلت قائمة أكبر خمسة اقتصادات في العالم عام 2022، وتفوقت على ألمانيا من حيث تعادل القوة الشرائية والحجم الاقتصادي.

بوتين: روسيا أخذت زمام المبادرة وتفوقت على ألمانيا

وقال بوتين خلال انعقاد مجلس التنمية الاستراتيجية والمشروعات القومية: «على الرغم من التوقعات المتشائمة التي تم تقديمها والتي لا تزال تُسمع أحيانا من بعض الخبراء، وفي مقدمتهم بالطبع الخبراء الغربيين، فإن روسيا بحلول نهاية عام 2022 على الرغم من كل هذه التوقعات دخلت في سلم أكبر خمسة اقتصادات»، بحسب وكالة «سبوتنيك» الروسية للأنباء.

وأضاف بوتين أنه وفقا للبنك الدولي، فإن روسيا «أخذت زمام المبادرة، وتفوقت على ألمانيا من حيث تعادل القوة الشرائية، ومن حيث الحجم الاقتصادي، وأن هذا يعد من أهم المؤشرات».

بوتين: الوضع الحالي للميزانية في روسيا مستقر

وأشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى أن الوضع الحالي للميزانية في روسيا مستقر وخال من المخاطر، لافتا إلى أن المصنعين الروس يشغلون بثقة مواقع الشركات الأجنبية التي غادرت، وستواصل روسيا العمل بنفس الطريقة.

وأكد بوتين، أن مجلس الوزراء الروسي والبنك المركزي الروسي يحتاجان لاستخدام الأدوات المتوفرة بشكل أكثر فعالية وضبطها والتحكم في هروب رأس المال.