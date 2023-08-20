أستاذ قانون دولي: تهديد بوتين باستخدام بالسلاح النووي «مجرد تصريحات»

وصف جابرييل صوما، أستاذ القانون الدولي، التهديدات الصادرة عن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بشأن إمكانية اللجوء لاستخدام الأسلحة النووية في الحرب المندلعة حالياً مع أوكرانيا، بانها «مجرد تصريحات»، مشيراً إلى أن الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، انسحب من معاهدة «ستارت»، التي تحد من السلاح النووي في أوروبا.

الاستمرار في معاهدة «ستارت»

وأضاف أستاذ القانون الدولي، خلال مداخلة عبر سكايب من نيوجيرسي مع الإعلامية إيمان الحويزي في برنامج «مطروح للنقاش» على شاشة «القاهرة الإخبارية»، مساء اليوم الأحد، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، حين وصل إلى السلطة، قرر الاستمرار في معاهدة «ستارت».

وأوضح أن الرئيس الروسي، هو الآخر، حين اندلعت حرب أوكرانيا، قرر الانسحاب من معاهدة «ستارت» لمنع انتشار السلاح النووي، وأصدر أوامره باستعداد قوات الثالوث النووي.

تهديد بوتين باستخدام السلاح النووي

وأكد أن أمريكا والغرب يعرفون أن تهديد بوتين باستخدام السلاح النووي «مجرد تصريحات» فقط ولن تنفذ، مشيراً إلى أن الرئيس الروسي كان يعتقد أنه سينهي الحرب في أسبوع، لكنها دخلت شهرها السابع عشر، وأضاف أن «ما بقي لدى بوتين هو مجرد تصريحات، لا أحد يأخذها على محمل الجد»، على حد وصفه.