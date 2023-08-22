«الزراعة» تستعد لتطبيق الدورة الزراعية في القمح اعتبارا من الموسم القادم

عقدت وزارة الزراعة اليوم، اجتماعا بحضور مديري مديريات الزراعة بجميع المحافظات بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، بحضور الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، والدكتور عباس الشناوي رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بالوزارة، والدكتور محمد عبدالعال رئيس قطاع استصلاح الأراضي، وبعض رؤساء الإدارات المركزية.

تغطية 100% من التقاوي المستهدفة لزراعة القمح

وأشارت الوزارة إلى أنه خلال الاجتماع، تم مناقشة الدورة الزراعية ومساحات القمح المزمع زراعتها الموسم القادم والاحتياجات من تقاوي القمح المعتمدة والمنتقاة والتي تم إعدادها وإنتاجها من خلال وزارة الزراعة لتغطية 100% من المساحة المستهدفة الموسم القادم.

وقالت الوزارة في بيان لها أن ذلك يأتي في إطار تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وجهود الدولة لتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين، وبناء على توجيهات السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بشأن الاستعداد لتطبيق الدورة الزراعية في محصول القمح اعتبارا من الموسم القادم.

وزير الزراعة شدد على البدء في تطبيق الدورة الزراعية

كما أكدت أن وزير الزراعة شدد على البدء في تطبيق الدورة الزراعية على محصول القمح اعتبارا من الموسم القادم، وكذلك المحاصيل الاستراتيجية لزيادة مساحتها، خاصة بعد تفعيل منظومة الزراعة التعاقدية التي تضمن للمزارعين تسويق المحصول بأسعار مجزية تشجعهم على التوسع في زراعة المحاصيل الهامة التي تستهدفها الدولة كأحد أهم محاور الأمن الغذائي.

واستعرض اجتماع مديريات الزراعة اليوم، موقف كارت الفلاح وتوفير الأسمدة الأزوتية وجهود منع التعديات على الأراضي الزراعية ومتابعة المحاصيل الصيفية والاستعداد للموسم الشتوي القادم.