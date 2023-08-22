مجلس أمناء الحوار الوطني يثمن بيان «العدل» حول قضية «التمويل الأجنبي»

ثمن مجلس أمناء الحوار الوطني، البيان الصادر عن وزارة العدل، لاطلاع الرأي العام على آخر مستجدات قضية التمويل الأجنبي، وقرب الانتهاء من تحقيقاتها وإسدال الستار عليها.

وذكر مجلس أمناء الحوار الوطني أن مثل هذه الإجراءات تصب يقيناً في صالح الأجواء الإيجابية التي تبعث على الثقة في مسار الحوار الوطني والأجواء المصاحبة له، ويرسخ بخطوات ثابتة الاتجاه نحو الجمهورية الجديدة.