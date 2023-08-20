طلعت عبدالقوي: نتائج الحوار الوطني فاقت التوقعات

قال النائب طلعت عبد القوي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إنه يجب أن تكون هناك مؤسسة وطنية للحوار الوطني، لاستمرار النقاشات في المشاريع التي تهم المواطن، وأن تستدعي المؤسسة مجموعة من المتخصصين.

عبد القوي: نتائج الحوار فاقت التوقعات

وأضاف «عبد القوي» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، في برنامج «آخر النهار» المُذاع عبر فضائية «النهار»، أن نتائج الحوار فاقت التوقعات، وتناولنا في المحور السياسي عددًا من القضايا غاية في الأهمية، منها المجالس المحلية التي كانت حلم.

النظام الأمثل للانتخاب

وأشار عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إلى أن لجنة الإدارة المحلية انتهت لضرورة سن قانون ينظم انتخابات المحلية، بخلاف قانون الإدارة المحلية، وارتأوا أن النظام الأمثل هو 75% قائمة مطلقة و25% قائمة نسبية.

ولفت «عبد القوي»، إلى أن من الموضوعات التي تناولها الحوار الوطني، قضية التعاونيات وهي مهمة جدًا، وقانون العمل الأهلي يعطي دفعة قوية للجمعيات، ونحن في أمس الحاجة لها.

وأردف، «وأيضًا خلصنا في الحوار إلى أنه لابد سرعة إصدار قانون المسئولية الطبية، وأن يضم التأمين الصحي الشامل تخصصات جديدة، وهناك عدد كبير من المواطنين محرومين من التأمين الصحي حتى الآن».