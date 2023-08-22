رئيس «مصر أكتوبر»: الحوار الوطني يعزز المشاركة السياسية للشباب

تمكن الحوار الوطني منذ أن دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في أبريل 2022، خلال حفل إفطار الأسرة المصرية، من تحقيق حراك في الحياة السياسية المصرية، ونشاط غير مسبوق، فضلا عن أنه تمكن من خلق مساحات مشتركة بين المشاركين.

التمكين السياسي للشباب

وأوضحت جيهان مديح، رئيس حزب مصر أكتوبر، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن الحوار الوطني تمكن من تقريب وجهات النظر وتلاحم الجبهة الداخلية للوطن، والأهم من ذلك أنه تمكن من دعم المشاركة السياسية للشباب بشكل أكبر، مشيرةً إلى أن أغلب المشاركين في الحوار من الشباب، وهو ما يدل على امتداد التمكين السياسي لهم منذ تولي الرئيس عبد التفاح السيسي رئاسة الجمهورية.

وأكدت رئيس حزب مصر أكتوبر، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، حريص منذ اللحظة الأولى على توليه حكم البلاد على تمكين الشباب، وذليل العقبات أمامهم وتناول الموضوع من أكثر من زاوية، وأضافت: «الرئيس حريص منذ اللحظة الأولى على إشراك الشباب في كافة القضايا والموضوعات وتوليهم مختلف المناصب القيادية».

المشاركة الشبابية في الحوار الوطني

كما أشارت مديح إلى أن مشاركة الشباب في المناقشات المهمة كالحوار الوطني، تضفي على تلك المناقشات نوعا من العصرية والإبداع في الاقتراحات ووضع الحلول، إذ أن رؤية الشباب تختلف عن الآخرين، موضحة: «الشباب لديه رؤية أكثر حداثة ومتواكبة مع العصر بشكل أكبر، وبالتالي تكون الحلول المقترحة من تلك الجلسات أكثر فعالية»، وأضافت أن تلك المشاركة الفعالة من الأطراف الشابة في الحوار الوطني، جاءت تؤكد أن الأجيال الجديد على اطلاع بما يجري حولهم في مختلف المجالات والقضايا والعالم بأسره.