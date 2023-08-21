عضو أمناء «الحوار الوطني» يشارك باجتماع «مستقبل وطن» بكفر الزيات

شارك النائب الدكتور طلعت عبد القوي، عضو مجلس النواب، رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، في الاجتماع التنظيمي، الذي عقدته أمانة حزب «مستقبل وطن» بكفر الزيات، بحضور الدكتور عبد القادر سرور، أمين الحزب بكفر الزيات.

لقاء مع أهالي كفر الزيات

وأكد الدكتور طلعت عبد القوي، أنه سيتم تنظيم لقاءات مباشرة مع المواطنين بجميع القرى والوحدات الحزبية لمناقشة مشكلاتهم وهمومهم على أرض الواقع، والعمل على حلها، بمشاركة أمين وهيئة مكتب حزب «مستقبل وطن»، وأمناء الوحدات الحزبية، وبالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية.

المرحلة الثانية من برنامج «حياة كريمة»

وأضاف الدكتور طلعت عبد القوي، أن المرحلة الثانية من برنامج حياة كريمة قد بدأ تنفيذها في كفر الزيات، من خلال القوافل الطبية والمجتمعية، وسيتم من خلالها أيضا إنهاء مشكلات الصرف الصحي، ودخول الغاز الطبيعي، وتطوير عدد من مراكز الشباب.

وأوضح عبد القوي، أنه يجب الاستعداد للمشاركة في الاستحقاق الدستوري القادم، وذلك من أجل الحفاظ على الدولة المصرية والتصدي لمروجي الشائعات الذين يستهدفون زعزعة الاستقرار والنجاح والامن والأمان الذي تشهده مصر.