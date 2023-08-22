ما المكاسب المحتملة لانضمام مصر إلى تجمع بريكس؟.. خبير يجيب

تنظر قمة تجمع دول بريكس المنعقدة في جوهانسبرج بجنوب أفريقيا إلى الطلبات المقدمة من 23 دولة للانضمام للتجمع وعلى رأسها مصر والسعودية والإمارات والجزائر، فيما توقع محللون دوليون الموافقة على انضمام هذه الدول بدعم روسي وصيني.

العمدة: مصر لديها شركاء تجاريون مهمون في بريكس

الانضمام لتجمع بريكس يضمن لمصر العديد من المكاسب الاقتصادية والتي كشف عنها الدكتور كريم العمدة أستاذ الاقتصاد الدولي، لافتًا إلى أن مصر وقعت على ما يعرف بـ بريكس بلس كعضو، مشيرًا إلى وجود شركاء تجاريين مهمين لمصر في التجمع مثل الصين التي يصل حجم التجارة البينية بينها وبين مصر لما يقرب من 20 مليار دولار؛ منها 18 واردات و2 مليار صادرات والهند 3.5 مليار دولار والبرازيل 2.6 مليار دولار، بالإضافة إلى أن مصر رابع أكبر مستورد من روسيا بقيمة 4.5 مليار دولار وتصدر لروسيا بـ500 مليون دولار.

وأشار إلى أن انضمام مصر لبريكس يفتح المجال لاستخدام العملات المحلية، مؤكدًا أن دول بريكس مصدرة للمواد الغذائية والتكنولوجية تلبي أغلب طلبات مصر من العالم الخارجي.

انخفاض سعر الدولار على المدى المتوسط والبعيد

وتوقع العمدة انضمام مصر لدول بريكس، مشيرًا إلى أنه من المتوقع أن يؤثر انضمام مصر لتجمع بريكس على أسعار صرف الدولار الأمريكي ولكن على المدى المتوسط والبعيد لأنه على المدى القريب لا يزال الدولار الأمريكي المهيمن.

ولفت إلى أن مصر لديها الكثير لتقدمه لدول بريكس، لافتًا إلى أن السياحة الروسية تعمل على توازن الميزان مع روسيا وأن مصر يمكنها تصدير المواد الخام للهند وخلق توازن في ميزان التجارة بينهم بالعملات المحلية على أن يكون الفرق وقتها بالدولار الأمريكي.

العمدة: مصر لديها ميزة نسبية لبريكس

وأشار العمدة إلى أن انضمام مصر لتجمع بريكس يضمن وصول استثمارات أجنبية جديدة، لافتًا إلى وجود استثمارات صينية وروسية ضخمة بالفعل في مصر وأن هذه الاستثمارات متوقع زيادتها بعد انضمام مصر للتجمع.

وأكد أن مصر تتمتع بميزة نسبية وهي صناعة الهيدروجين الأخضر الذي يمثل آفاقا واعدة لمصر، والتي تستفيد منها دول تجمع بريكس، لافتًا إلى أن مصر لديها استثمارات ضخمة ومدخلات إنتاج وتسهيلات للتصدير في مجال الطاقة النظيفة والهيدروجين الأخضر.