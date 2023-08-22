روسيا: قمة بريكس تناقش إنشاء نظام محاسبة موحد بديلا عن الدولار

أعلن وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف، أن دول «بريكس» تناقش إمكانية إنشاء وحدة حساب واحدة، والتي ستكون بديلا للدولار.

سيلوانوف: الوضع مع عملات مثل الدولار واليورو يسبب بعض المخاطر

وجاءت تصريحات سيلوانوف خلال مقابلة مع قناة CGTN التلفزيونية قال خلالها إن الوضع مع عملات مثل الدولار واليورو يسبب بعض المخاطر، مثل تجميد الأصول وإنهاء التسويات.

وأضاف: «هذا يعني تقويض الثقة في مثل هذه العملات، لذلك في إطار تجمع بريكس نبحث عن فرص لإنشاء أنواع بديلة من التسويات ونظام المحاسبة»، مشيرا إلى أنه يمكن التعبير عن تكلفة تسليم السلع والمعايير لبعض السلع من أجل عدم الاعتماد على العملة الموحدة أو مركز الإصدار الذي لا يفهم كيف وبأي أحجام يصدر هذه الأوراق النقدية.

موسكو: وحدة حساب للدول الأعضاء في بريكس بديلة للدولار

وتابع: «ينصب التركيز الرئيسي في تطوير العلاقات التجارية مع الدول باستخدام العملات الوطنية، حيث نرى حقا إمكانية مناقشة إنشاء أنظمة تسوية موحدة ويمكن أن تكون وحدة حساب للدول الأعضاء في بريكس»، موضحا أن الأمر لا يتعلق بعملة واحدة، كما هو الحال في الاتحاد الأوروبي، بل وحدة حساب كبديل للدولار.