رئيس جنوب أفريقيا: الاستثمارات المباشرة في دول بريكس أكبر 4 مرات مما كانت عليه

قال سيريل رامافوزا، رئيس جنوب أفريقيا: «نحتفل بمرور 15 عاما على تأسيس بريكس والتجارة بين دول بريكس تؤدي دورا كبيرا في اقتصاد بريكس، والاستثمارات المباشرة في دول بريكس أكبر 4 مرات مما كانت عليه، والإجراءات أحادية الجانب التي لا تتطابق مع شروط التجارة الدولية لذلك يجب أن نعزز من موقفنا لكي يكون النمو الاقتصادي حرا».

وأضاف رئيس جنوب أفريقيا، خلال كلمته أمام قمة بريكس، التي تعرضها قناة «إكسترا نيوز»، أن الهدف الأساسي من بريكس هو التطور متعدد الجوانب لذلك نطالب بتغييرات جذرية للمؤسسات الدولية لكي تتطابق مع المجتمع الدولي، وهذا بالدرجة الأولى يتعلق ببنك التنمية الجديد».

وتابع: «منذ تشكيله أسس قدرات على تعبئة الموارد لبناء البنية التحتية والتطور المستقر والثابت للدول النامية، وأنا تحدثت مع رئيس بنك التنمية الجديد، وكانت قد قالت لي إن البنك مستعد لدعم تطوير دول واقتصادات بريكس، وإن اقتصاد دول بريكس يتطور على نحو سريع وخاصة في المجال التقني وهذا يؤدي إلى تغيرات اجتماعية في مجالات أماكن العمل والمساواة والتخلص من الفقر».

وواصل: «يسعدنا أن نسمع نتائج أعمال رجال الأعمال وكيفية تقليص والتخلص من الفقر ونحن نرغب في أن نسمع مثل هذه الرسائل من مجتمعات الأعمال».