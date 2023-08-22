بوتين: الاستثمارات الرأسمالية لدول بريكس زادت 6 أضعاف خلال العام الماضي

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، إن تزايد الاتصالات بين القطاعات في دول بريكس يساعد على تعاون على مبدأ الشراكة واحترام مصالح بعضنا البعض وهذا لُب مسارنا الاستراتيجي الموجه للمستقبل الذي يتوافق مع آمال الجزء الأكبر من المجتمع الدولي، مشيرا إلى أنه خلال العام الماضي زادت الاستثمارات الرأسمالية 6 أضعاف في دول بريكس والاستثمارات العامة في الاقتصاد العالمي تضاعفت، ووصل تصديرها الإجمالي إلى 20% من الصادرات العالمية.

بوتين: نبذل الجهود لخلق آليات التعاون في الحسابات المتبادلة

وأضاف خلال كلمته في قمة بريكس، أن ما يخص روسيا فتبادلنا مع شركائنا ازداد بـ 40.5% وتجاوز 230 مليار دولار، وفي النصف الأول من السنة الجارية مقارنة بالفترة الماضية ارتفع 35.6% كما أريد التركيز على أن نصف البلدان المشاركة في هذه المجموعة بها أكثر من 3 مليارات نسمة ووصلت إلى 60% من الناتج القومي العالمي.