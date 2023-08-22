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رفعت سيد أحمد لـ«الشاهد»: الإخوان الرحم الذي أنجب كل الجماعات العنيفة

كتب:

أبانوب رجائي
11:04 م | الثلاثاء 22 أغسطس 2023
رفعت سيد أحمد

رفعت سيد أحمد

قال الكاتب والباحث رفعت سيد أحمد متخصص في شؤون الحركات الإسلامية، إنّ جماعة الإخوان هي الرحم الذي أنجب كل الجماعات العنيفة مثل داعش، مشيرًا إلى أن التاريخ هو من يحسم صحة أو خطأ هذه النتيجة.

مقالات سيد قطب

وأضاف أحمد، في حواره مع الإعلامي محمد الباز مقدم برنامج الشاهد، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»: «مقالات تكفير المجتمع التي أبدع فيها سيد قطب في كتابه معالم في الطريق وفي كتبه الأخرى بين السطور وحتى في ظلال القرآن الكريم أسست للجماعات التالية للإخوان وعلى رأسها جماعة التكفير والهجرة».

إعدام سيد قطب

وتابع الباحث: «سيد قطب أُعدم في عام 1966م، وكان من بين الشباب الذين يجمعون التبرعات لجماعة سيد قطب شكري مصطفى الذي ألقي القبض عليه وشكل في السجن عام 1969 نواة تنظيم التكفير والهجرة، حيث سمى هذه النواة بجماعة المسلمين وكفّر ضابط السجن ثم المأمور ثم رئيس الدولة والمجتمع، ودعا إلى تأسيس يثرب جديدة خارج هذا المجتمع والهجرة إليها، فقد أخذ فلسفة التكفير من كتابات سيد قطب».

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