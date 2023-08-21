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رفعت سيد أحمد: تنظيم الإخوان نفذ أعمال العنف في الأربعينيات بموافقة المرشد

كتب:

منى صلاح
11:38 م | الإثنين 21 أغسطس 2023
الباحث رفعت سيد أحمد

الباحث رفعت سيد أحمد

قال الكاتب والباحث رفعت سيد أحمد متخصص في شؤون الحركات الإسلامية، إنّ التنظيم الخاص لجماعة الإخوان، نفذ أعمال العنف في الأربعينيات بموافقة سياسية من المرشد والهيئة المشكلة للحركة السياسية للإخوان في تلك الفترة.

أحمد: شروع الخازندار في إصدار أحكام

وأضاف «أحمد»، في حواره مع الإعلامي محمد الباز مقدم برنامج «الشاهد»، المُذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أنّ شروع الخازندار في إصدار أحكام ضد الأحكام كتنظيمات وأعمال عنف كان دافعا من دوافع الجماعة للقتل والاستئصال الجسدي عوضا عن الاختلاف السياسي والمجابهة بالفكر والصحافة والإعلام.

عنف الجماعة في مواجهة المختلف

وتابع الكاتب والباحث، أنّ عنف الجماعة في مواجهة المختلف طُبق على أحمد ماهر والنقراشي باشا بعد أن أصدر قرارا بحل الجماعة، رغم أنها كانت يجب أن تُحل، لأنها ليست حزبا ولم تكن تحت التأسيس، بل كانت شكلا سريا للعمل في دولة، ولم تكن تخضع لأي قانون من القوانين، وبالتالي، كان حلها أمرا طبيعيا.

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بقلم منى صلاح