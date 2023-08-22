رئيس «الوطنية للانتخابات»: القانون أعطى لكل مرشح الحق في وجود مندوب له باللجنة

قال المستشار وليد حمزة رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إن الهيئة بعد التعديلات الدستورية أصبحت مستقلة ولها شخصية اعتبارية ومجلس إدارة من القضاة ممثلين من كافة الهيئات، ويعاونها جهاز تنفيذي من القضاة، وسيكون هناك قضاة في جميع اللجان حتى إعلان النتيجة.

القضاة سيكونوا ممثلين منذ اليوم الأول حتى إعلان النتيجة

وأضاف وليد حمزة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مُقدّم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، أن القضاة سيكونوا ممثلين منذ اليوم الأول حتى إعلان النتيجة، لافتًا إلى أن القانون لم يتحدث عن النتيجة وسيتم إعلانها في اللجان الفرعية، أما الذي يحدث هو إعلان نتيجة الحصر العددي، وإعلان النتيجة من خلال الهيئة واللجان العامة.

وأشار إلى أن القانون أعطى لكل مرشح الحق في وجود مندوب له باللجان ومن حقه حضور عملية التصويت منذ اليوم الأول حتى عملية الفرز ويحصل على نتيجة بالحصر العددي، وليس الإعلان عن النتيجة.