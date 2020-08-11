رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات يعلن انتهاء اليوم الأول من الاقتراع

أعلن المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات نائب رئيس محكمة النقض، انتهاء اليوم الأول من التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2020 على مستوى الجمهورية، وذلك عقب غلق رؤساء اللجان الفرعية باب الاقتراع في تمام الساعة التاسعة مساء، مع السماح للناخبين المتواجدين بمقار الانتخاب بالإدلاء بأصواتهم.

وقال المستشار لاشين إبراهيم إن اليوم الأول للاقتراع في انتخابات مجلس الشيوخ مر بشكل هادئ دون رصد معوقات أو مخالفات من شأنها التأثير في سلامة العملية الانتخابية برمتها، مشيرًا إلى أن غرفة عمليات الهيئة المشكلة برئاسة المستشار أسامة غازي، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة، اطمأنت على عمليات الاقتراع منذ انطلاقها في التاسعة صباحًا وحتى غلق باب الاقتراع في التاسعة مساء.

وتواجد القضاة المشرفون على اللجان في مراكز الاقتراع قبل التصويت بمدة طويلة وحددوا الجمعية الانتخابية وفتح اللجان في مواعيدها، بعد تأكدهم من سلامة كافة محتويات كل لجنة.

وشهدت اللجان الانتخابية إجراءات احترازية مشددة للوقاية من كورونا، حيث جرى تعقيم اللجان قبل وبعد انتهاء التصويت وألزم جميع أطراف العملية الانتخابية بارتداء كمامة ووفرت الهيئة الكمامات للمواطنين الذين لا يحملونها أمام مراكز الاقتراع حتى يتمكنوا من المشاركة والتصويت في الانتخابات، وكلفت الهيئة منسق للطوابير لمعرفة من يرتدي الكمامة من عدمه وتوفير قفازات بلاستيكية لاستخدامها عند استعمال القلم لإبداء الرأي منعًا لنقل العدوى.

ويواصل الناخبون المصريون غدًا الأربعاء، عمليات التصويت في أكثر من 14 ألف لجنة فرعية، وسط إجراءات احترازية مشددة للوقاية من فيروس كورونا، حيث من المقرر استمرار عملية التصويت حتى الساعة التاسعة مساء وعقب غلق أبواب اللجان، تبدأ عمليات الفرز.

وبالنسبة لتصويت المصريين بالخارج، انتهت عمليات التصويت عبر البريد أمس الاثنين، فيما تستمر اللجان بمقر البعثات الدبلوماسية في تلقي أوراق الاقتراع من الناخبين، والتي بدأت من 9 وحتى 12 أغسطس حيث من المقرر عقب انتهاء فرز الأصوات سيجري إرسالها للهيئة الوطنية للانتخابات لإعلان النتيجة مجمعة يوم 16 أغسطس.