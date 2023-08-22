«الرعاية الصحية»: نستهدف ضم 15 مليون شخص إلى نظام «الملف الموحد»

أكد الدكتور شريف كمال مستشار رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية للشؤون الصيدلية وإدارة الدواء، اليوم، أن الهيئة لديها 6 ملايين منتفع، وتعمل بنظام الرقمنة، وبالتالي لديها ملف موحد لكل مريض على حدة، وعندما يجري صرف الدواء للمريض، يندرج ضمن تاريخه المرضي.

استهداف 15 مليون شخص الفترة المقبلة

وقال شريف كمال، خلال تصريحات ببرنامج «من مصر» المذاع على قناة cbc، مع الإعلامي جابر القرموطي: «لدينا ملف ورقم تأميني موحد لكل مريض، يتضمن التحاليل والأشعة والتاريخ المرضي، ونقدم خدمات صحية بأعلى جودة.. ونستهدف 15 مليون منتفع الفترة المقبلة».

أضاف أن برنامج «جرعة وعي لدوا صح» يسهم في تعزيز التثقيف الدوائي، والصيدلي يحاول تبسيط المعلومات الدوائية للمرضى وتوضيح طريقة حصوله على الجرعات وتوقيتها.

إهمال العلاج يزيد الأعراض الجانبية

وأشار «كمال» إلى أن المرضى لا يلتزمون بالدواء، وبالتالي يحدث تأثير سلبي على كفاءة العلاج وتزيد الأعراض الجانبية، وبالتالي تأتي أهمية برنامج «جرعة وعي لدوا صح» في العمل على تحقيق أقصى استفادة من العلاج وتقليل معدلات دخول المستشفيات الناتجة عن عدم المعرفة بالتعامل مع الأعراض الجانبية.