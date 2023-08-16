«إكسترا لايف» تبرز دور الحوار الوطني في دعم الرعاية الصحية و«التأمين الشامل»

سلطت قناة «إكسترا لايف»، الضوءَ على دور الحوار الوطني في دعم الرعاية الصحية ومنظومة التأمين الصحي الشامل.

تناول قضايا الرعاية الصحية في الحوار الوطني

وأوضح التقرير، أنّ جلسات الحوار الوطني، ناقشت تحسين البنية التحتية للرعاية الصحية، وتعزيز الخدمات وتوفير الدعم المالي اللازم لتلبية احتياجات المرضى والارتقاء بمنظومة التأمين الصحي الشامل والنظام الصحي سواء الحكومي أو الخاص أو الأهلي.

مناقشة زيادة الاستمثار في البنية التحتية والتكنولوجيا الطبية

وذكر التقرير، أنّه يتم مناقشة زيادة الاستمثار في البنية التحتية والتكنولوجيا الطبية وتعزيز البحث العلمي في مجال الصحة، وتحسين جودة التدريب الطبي والتعليم الصحي، وتلبية احتياجات المجتمع في هذا الصدد، وتحسين نظام الرعاية الصحية بما يتماشى مع التحديات الصحية الحالية والمستقبلية.