عادات خلال الصيف تسهم في ظهور أعراض المتحور الجديد.. كورونا أم نزلة برد؟

أعلنت وزارة الصحة المصرية عن رصد أول حالتين بمتحور كورونا الجديد 5.EG، المعروف أيضًا بـ«إيريس»، وأوضحت الوزارة أن الأعراض مشابهة لأعراض فيروس كورونا «كوفيد 19» ونزلات البرد والأنفلونزا، وهناك عادات يومية، يقوم بها الأشخاص خلال أيام فصل الصيف، يمكن أن تؤدي إلى الإصابة بأعراض فيروس كورونا، ولا يفرق المصاب حينها، إذا كانت الأعراض لنزلات برد أم المتحور الجديد.

الدكتور محمد عز العرب استشاري الجهاز الهضمي والأمراض المعدية، أوضح لـ«الوطن»، 5 عادات يومية خلال فصل الصيف، تؤدي إلى ظهور أعراض متحور كورونا الجديد، أبرزها الانتقال من مكان دافئ إلى بارد والعكس، والتعرض إلى التكييف عند العودة من الخارج.

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