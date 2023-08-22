«الصحة»: لقاحات كورونا متوفرة في المستشفيات والوحدات الصحية

تحدث الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، عن المتحور الجديد واللقاحات المتوافرة واللازمة للحد من انتشار الفيروس في مصر، وذلك بعد ظهور حالتي إصابة بالمتحور الجديد في البلاد.

لقاحات فيروس كورونا

وقال حسام عبد الغفار خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم» المذاع عبر شاشة قناة الحياة، إن اللقاحات الخاصة بفيروس كورونا موجودة، ومن الممكن أن يحصل عليها أي مواطن، والمطلوب الفئات الأكثر تأثرا بالمرض مثل كبار السن والذين لديهم أمراض مزمنة والشباب الذين لديهم أمراض تضعف من المناعة مثل مرضى الأورام «نصيحتنا لهم أن يأخذوا جرعات محفزة حتى يتم الرفع من قدرات الجهاز المناعي على التعامل مع الالتهابات البكتيرية».

التحليل العيني للقاحات كورونا

وأضاف عبد الغفار: «التحليل العيني الدقيق يقول إن إجمالي الحاصل قبل اللقاحات حول العالم كان هناك عدد كبير من الوفيات، ونسبة المستفيدين من اللقاح بطريقة إيجابية وصلت لــ70%».