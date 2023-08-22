رئيس الرابطة الطبية الأوروبية: لا توجد أعراض خطيرة لمتحور كورونا الجديد

تحدث الدكتور فؤاد عودة، رئيس الرابطة الطبية الأوروبية الشرق أوسطية، عن قلق أوروبا من زيادة حالات الإصابة بمتحور إيريس، قائلا إن منظمة الصحة العالمية تحدثت اليوم عن آخر متحور ظهر بعد الأوميكرون، وحتى متحور إيريس ظهر منه حوالي 600 سلالة كلهم تابعين لسلالة أوميكرون.

المتحور الجديد أكثر فعالية مما قبل

وأضاف «عودة»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم» المذاع عبر قناة «الحياة»: «أن المتحور الجديد أكثر فعالية لقدرته على الهروب من اللقاحات ويدخل إلى الخلايا، ويجب أن نتحدث أن الوباء انتهى لكن الفيروس لم ينتهي واللقاحات تقاوم الأعراض الخطيرة، لكنها لا تقاوم الانتشار وكل السلالات تشير أن الأعراض خفيفة ولا توجد أي أعراض خطيرة لكنه متواجد في أكثر من 60 دولة».

طفرات جديدة في المتحور

وأكمل «عودة»: «مش أكيد أن المتحور الجديد من سلالة أوميكرون، وسلالة إيريس يعد الرقم الثاني في الانتشار بعد السلالة قوية الانتشار.. ومتحور الــBA، لا يوجد أي إثبات أنه من عائلة أوميكرون، لكن المتحور ظهر في 4 دول و3 قارات مختلفة ولا يوجد اتصال مباشر مع المصابين وهذه النقطة حساسة لأن النقطة الأولى كان الانتشار لابد من أن يكون هناك اتصال لكن في المتحور الجديد لا توجد أي اتصال بين الـ6 مصابين، ومتحور الــBA، لديه 36 طفرة منهم 10 طفرات لم تظهر سابقا على عكس الأوميكرون».